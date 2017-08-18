Кузнецова проиграла Мугурусе в 1/4 финале турнира в Цинциннати

ТАСС, 18 августа. Россиянка Светлана Кузнецова проиграла испанке Гарбинье Мугурусе в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Цинциннати (призовой фонд - $2,5 млн).

В матче четвертьфинала россиянка, "посеянная" на турнире под восьмым номером, уступила своей сопернице (четвертый номер "посева") со счетом 2:6, 7:5, 5:7. Встреча продолжалась 2 часа 48 минут.

В соревнованиях продолжает участие другая россиянка Екатерина Макарова.

Турнир в Цинциннати завершится 21 августа.