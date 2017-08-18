"Тосно" сыграл вничью со "СКА-Хабаровском" в матче седьмого тура РФПЛ

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ТАСС, 18 августа. Футбольный клуб "Тосно" сыграл вничью со "СКА-Хабаровском" со счетом 0:0 в домашнем матче седьмого тура чемпионата России.
Клуб из Ленинградской области занимает 12-ю строчку с семью очками в активе, "СКА-Хабаровск" идет 13-м, набрав на два очка меньше.
В следующем туре "Тосно" 26 августа сыграет в гостях против казанского "Рубина", днем позже хабаровчане примут московский "Спартак".