Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.08:
$ 59.36
€ 69.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Хоккеист ЦСКА Марченко признался, что непривычно чувствовал себя на большой площадке

Спорт
18 августа, 22:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, августа. /ТАСС

В среду ЦСКА объявил о достижении договоренности с защитником о трехлетнем контракте

Поделиться
Материал из 1 страницы
Алексей Марченко

Алексей Марченко

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Защитник ЦСКА Алексей Марченко непривычно чувствовал себя на большой площадке после длительного выступления в Северной Америке. Об этом хоккеист, проведший первый матч за армейцев после возвращения из НХЛ в игре Кубка мэра Москвы против московского "Динамо", рассказал журналистам.

В пятницу ЦСКА в заключительном матче Кубка мэра Москвы победил "Динамо" в овертайме со счетом 4:3 и стал победителем турнира. Второе место занял "Спартак", третье - "Динамо", четвертое - "Витязь".

"Рад, что выиграли. Были моменты, где мог сыграть лучше, но ребята помогли. Я начал готовиться к сезону с 1 июля - были кардионагрузки, но не было моментов борьбы за шайбу. С [Богданом] Киселевичем неплохо взаимодействовали, старались друг другу подсказывать. Немного непривычно было на большой площадке, даже тренировочный каток у меня был немного меньше, поэтому нужно привыкнуть", - сказал Марченко.

В среду ЦСКА объявил о достижении договоренности с защитником о трехлетнем контракте. Ранее Марченко выступал в Национальной хоккейной лиге за "Детройт" и "Торонто". Он является воспитанником ЦСКА, до 2012 года защитник выступал за молодежную команду клуба "Красная армия", в составе которой стал обладателем Кубка Харламова в 2011 году.

Смотрите также

ЦСКА стал обладателем Кубка мэра Москвы по хоккею

ЦСКА не планирует отдавать хоккеистов в другие команды

Хоккеист Марченко выступит в заключительном матче ЦСКА на Кубке мэра

Марченко решил вернуться в КХЛ до того, как "Торонто" выставил его на драфт отказов НХЛ

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты ЦСКА
10
ЦСКА стал обладателем Кубка мэра Москвы по хоккею
8
"Краснодар" обыграл "Црвену Звезду" в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы
Футболисты "Реала"
10
"Реал" победил "Барселону" и в 10-й раз выиграл Суперкубок Испании
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: 18 августа телеканал Life работает последний день
2
Захарова: поддержка Израилем решения по Собибору граничит с историческим предательством
3
Дело о массовой драке на Хованском кладбище Москвы направлено в суд
4
Захарова: история с американским неонацистским сайтом в РФ стала политическим шоу в США
5
Сбербанк решил вступить в ассоциацию банков "Россия"
6
В Рязанской области утонул подросток, спасая сестру и друга
7
В Москве ликвидирован пожар в жилом доме на Садовой-Спасской улице
Темы дня
Новости партнеров
Реклама