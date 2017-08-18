Хоккеист ЦСКА Марченко признался, что непривычно чувствовал себя на большой площадке

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Защитник ЦСКА Алексей Марченко непривычно чувствовал себя на большой площадке после длительного выступления в Северной Америке. Об этом хоккеист, проведший первый матч за армейцев после возвращения из НХЛ в игре Кубка мэра Москвы против московского "Динамо", рассказал журналистам.

В пятницу ЦСКА в заключительном матче Кубка мэра Москвы победил "Динамо" в овертайме со счетом 4:3 и стал победителем турнира. Второе место занял "Спартак", третье - "Динамо", четвертое - "Витязь".

"Рад, что выиграли. Были моменты, где мог сыграть лучше, но ребята помогли. Я начал готовиться к сезону с 1 июля - были кардионагрузки, но не было моментов борьбы за шайбу. С [Богданом] Киселевичем неплохо взаимодействовали, старались друг другу подсказывать. Немного непривычно было на большой площадке, даже тренировочный каток у меня был немного меньше, поэтому нужно привыкнуть", - сказал Марченко.

В среду ЦСКА объявил о достижении договоренности с защитником о трехлетнем контракте. Ранее Марченко выступал в Национальной хоккейной лиге за "Детройт" и "Торонто". Он является воспитанником ЦСКА, до 2012 года защитник выступал за молодежную команду клуба "Красная армия", в составе которой стал обладателем Кубка Харламова в 2011 году.