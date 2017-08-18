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Олимпийский чемпион Захаров будет знаменосцем сборной России на открытии Универсиады-2017

Спорт
18 августа, 22:29 дата обновления: 18 августа, 22:48 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Спортсмен завоевал золото Универсиады 2013 года

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Илья Захаров

Илья Захаров

© EPA/VALDRIN XHEMAJ

МОСКВА, 18 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров пронесет флаг России на церемонии открытия Универсиады в Тайбэе, которая состоится в субботу. Об этом ТАСС сообщил президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов.

"Илья Захаров будет знаменосцем, - сказал он. - Для него это третья Универсиада, титулованный спортсмен, чемпион мира и Европы".

26-летний Захаров является чемпионом и серебряным призером Олимпийских игр 2012 года, а также чемпионом мира 2017 года в синхронных прыжках в паре с Евгением Кузнецовым. Захаров завоевал золото Универсиады 2013 года, а также становился серебряным и бронзовым призером в 2011 году.

Российская делегация на Универсиаде-2017 будет состоять из 517 человек, из которых 348 - спортсмены. Торжественное открытие летней Универсиады пройдет 19 августа на "Арене-Тайбэй", которая вмещает 21 тысячу зрителей. Соревнования завершатся 30 августа.

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