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Макарова проиграла Стивенс в 1/8 финале турнира в Цинциннати

Спорт
18 августа, 22:33 UTC+3 ТАСС

Россиянка уступила сопернице в трех сетах со счетом 6:2, 3:6, 4:6

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Екатерина Макарова

Екатерина Макарова

© AP Photo/Alastair Grant

ТАСС, 18 августа. Россиянка Екатерина Макарова проиграла американке Слоан Стивенс в 1/8 финала турнира Женской теннисной ассоциации в американском Цинциннати (призовой фонд - $2,5 млн).

Россиянка уступила сопернице в трех сетах со счетом 6:2, 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 2 часа.

Турнир в Цинциннати завершится 21 августа.

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