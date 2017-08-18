Никитин: ЦСКА непросто далась победа над "Динамо" в матче Кубка мэра Москвы

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Хоккеистам ЦСКА непросто далась победа над московским "Динамо" в заключительной встрече на Кубке мэра Москвы. Такое мнение журналистам высказал главный тренер армейцев Игорь Никитин.

В пятницу ЦСКА победил "Динамо" в овертайме со счетом 4:3 и стал победителем Кубка мэра Москвы. Второе место занял "Спартак", третье - "Динамо", четвертое - "Витязь".

"Тяжело было - третья игра за четыре дня. "Динамо" так хорошо душит, это идет только на пользу. Удаления сломали немного, но ребята молодцы - собрались и вытащили матч", - сказал Никитин.

Поделился впечатлениями от игры и тренер бело-голубых Владимир Воробьев. "Хороший матч получился, интересный для болельщиков. К сожалению, проиграли. Немного нам не хватило, но понравилось движение и отношение ребят к делу", - сказал специалист.

"Да, молодые ребята, ошибаются. Но будем работать, есть над чем. Опять нас где-то подвела игра в неравных составах. Хороший матч, так что будем готовы к началу чемпионата", - заверил Воробьев.

Турнир проходил в один круг. Первый Кубок мэра Москвы был разыгран в 2008 году, победителем тогда стало "Динамо", которое всего выиграло трофей четырежды. Столько же раз побеждал ЦСКА, дважды - "Спартак".