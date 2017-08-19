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"Бавария" победила "Байер" в стартовом матче чемпионата Германии по футболу

Спорт
19 августа, 0:07 UTC+3 ТАСС

Мюнхенский клуб выиграл со счетом 3:1

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Материал из 1 страницы
©  EPA/RONALD WITTEK

ТАСС, 18 августа. Мюнхенская "Бавария" обыграла "Байер" из Леверкузена со счетом 3:1 в стартовом матче чемпионата Германии по футболу. Встреча проходила на "Альянц Арене" в Мюнхене.

В составе "Баварии" отличились Никлас Зюле (9), Корентен Толиссо (19) и Роберт Левандовский (53, с пенальти). За "Байер" мяч забил Адмир Мехмеди (65).

Пенальти, реализованный Левандовским, был назначен после использования системы видеоассистентов рефери (VAR). VAR будет использоваться во всех матчах чемпионата Германии нынешнего сезона.

Второй тайм матча был отложен на 15 минут из-за сильного дождя.

Во втором туре "Бавария" сыграет в гостях с бременским "Вердером" 26 августа, "Байер" в тот же день примет "Хоффенхайм".

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