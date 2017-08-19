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"Монако" установил рекорд чемпионата Франции по футболу, выиграв в 15-м матче подряд

Спорт
19 августа, 0:08 UTC+3 ТАСС

Монегаски одержали три победы в стартовавшем первенстве и 12 - в предыдущем

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ТАСС, 19 августа. "Монако" обыграл "Метц" со счетом 1:0 в гостевом матче третьего тура чемпионата Франции по футболу.

Мяч забил Радамель Фалькао (78-я минута).

Эта победа стала для "Монако" 15-й подряд в чемпионате с учетом игр прошлого сезона, что является рекордом лиги. Ранее командам не удавалось одержать более 14 побед подряд.

"Монако" с девятью очками лидирует в турнирной таблице.

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