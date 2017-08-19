"Монако" установил рекорд чемпионата Франции по футболу, выиграв в 15-м матче подряд

ТАСС, 19 августа. "Монако" обыграл "Метц" со счетом 1:0 в гостевом матче третьего тура чемпионата Франции по футболу.

Мяч забил Радамель Фалькао (78-я минута).

Эта победа стала для "Монако" 15-й подряд в чемпионате с учетом игр прошлого сезона, что является рекордом лиги. Ранее командам не удавалось одержать более 14 побед подряд.

"Монако" с девятью очками лидирует в турнирной таблице.