"Монако" установил рекорд чемпионата Франции по футболу, выиграв в 15-м матче подряд

Эпизоды наступления русской армии 1917 года воссоздадут под КалининградомСеверо-Запад 19 августа, 0:59
Телеканал Life прекратил вещаниеЭкономика и бизнес 19 августа, 0:43
"Ювентус" начинает борьбу за седьмой подряд титул чемпиона Италии по футболуСпорт 19 августа, 0:28
Контадор стартует в заключительной велогонке в карьере - "Вуэльте Испании"Спорт 19 августа, 0:18
МЧС РФ с 1993 года провело за рубежом более 430 гуманитарных операцийОбщество 19 августа, 0:16
"Спартак" сыграет с "Локомотивом" в субботнем матче чемпионата России по футболуСпорт 19 августа, 0:15
"Бавария" победила "Байер" в стартовом матче чемпионата Германии по футболуСпорт 19 августа, 0:07
El Pais: все четверо подозреваемых в причастности к теракту в Барселоне ликвидированыМеждународная панорама 18 августа, 22:52
США не собираются оставаться в Сирии после разгрома ИГМеждународная панорама 18 августа, 22:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 19 августа. "Монако" обыграл "Метц" со счетом 1:0 в гостевом матче третьего тура чемпионата Франции по футболу.
Мяч забил Радамель Фалькао (78-я минута).
Эта победа стала для "Монако" 15-й подряд в чемпионате с учетом игр прошлого сезона, что является рекордом лиги. Ранее командам не удавалось одержать более 14 побед подряд.
"Монако" с девятью очками лидирует в турнирной таблице.