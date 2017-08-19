"Ювентус" начинает борьбу за седьмой подряд титул чемпиона Италии по футболу

ТАСС, 19 августа. Чемпионат Италии по футболу стартует в субботу матчами с участием "Ювентуса" и "Наполи". Туринский клуб вновь будет главным фаворитом серии А, неаполитанцы вместе со столичной "Ромой" и миланскими клубами "Интер" и "Милан" попытаются прервать гегемонию "Ювентуса" в итальянском футболе.

В субботних матчах 1-го тура "Ювентус" примет "Кальяри", тогда как "Наполи" сыграет в гостях с вернувшейся в элиту "Вероной", тогда как в воскресенье следует выделить встречу "Аталанты" и "Ромы", а также "Интера" с "Фиорентиной". "Милан" же отправится в гости к "Кротоне", в минувшем сезоне чудом сохранившему место в элите.

Матч между чемпионом и сардинским "Кальяри" станет для итальянского футбола первым, где будет работать система видеопомощи арбитрам. Современные технологии помогут в спорных случаях при назначении пенальти, определении положения "вне игры", предъявлении нарушителю красной карточки и эпизодах, когда главный арбитр перепутает футболистов при вынесении наказания.

Весной "Ювентус" в шестой раз подряд завоевал титул чемпиона Италии, добившись большого успеха и в Лиге чемпионов, где добрался до финала, уступив мадридскому "Реалу" (1:4). В предстоящем сезоне "Старая синьора", наконец, может получить серьезных конкурентов. Конкуренцию "Ювентусу" должны составить прежде всего миланские клубы, которые при помощи китайских инвестиций попытаются вернуться в лидеры итальянского футбола.

Год назад "Милан" стал шестым, "Интер" - седьмым, что новое руководство команд совершенно не устраивало. В "Милане" летом произошла настоящая кадровая революция - после того, как клуб покинул его многолетний владелец Сильвио Берлускони, красно-черные приобрели с десяток футболистов высокого уровня, совершив и главный трансфер в итальянском футболе.

В 42 миллиона евро оценивается переход из "Ювентуса" 30-летнего защитника Леонардо Бонуччи, который много лет был столпом славящейся на всю Европу обороны туринцев. Кроме того, "Милан" усилил атаку португальским форвардом Андре Силвой, приобрел трех полузащитников - Лукаса Биглию, Франка Кессье и Хакана Чалханоглу, а также еще двух игроков обороны - Матео Мусаккьо и Рикардо Родригеса. Всего на трансферы "Милан" в межсезонье потратил около 200 миллионов евро, сумев выручить от продажи игроков лишь 26 млн.

"Ювентус" усилился точечно

Покинул "Милан" защитник сборной Италии Маттия ди Шильо, который за 12 млн евро отправился в "Ювентус". Если год назад "Юве" поразил всех выкупом у главного конкурента из "Наполи" лучшего бомбардира Гонсало Игуаина, то на сей раз чемпион не был столь агрессивен. "Ювентус" приобрел лидера "Фиорентины" флангового форварда Федерико Бернардески, который считается одним из самых перспективных футболистов страны.

Кроме того, в качестве сменщика Джанлуиджи Буффона, для которого предстоящий сезон наверняка станет последним, у английского "Арсенала" выкуплен польский голкипер Войцех Щенсный, ранее выступавший в аренде в "Роме", а у "Баварии" арендован бразилец Дуглас Коста. Последним новичком "Ювентуса" стал французский полузащитник Блез Матюиди из ПСЖ.

"Рома", которой предстоит выступление в групповой стадии Лиги чемпионов, лишилась главного тренера - Лучано Спаллетти возглавил "Интер", а ему на смену пришел успешно работавший в "Сассуоло" Эузебио ди Франческо. Римляне также лишились Щенсного, защитника сборной Германии Антонио Рюдигера (перешел в "Челси") и полузащитника Леандро Паредеса, который уже стал лидером "Зенита". При этом серьезных приобретений столичный клуб не сделал.

Пока обходится без громких трансферов и "Наполи", который в среду начал квалификацию Лиги чемпионов домашней победой над французской "Ниццей" (2:0). "Интер" Спаллетти пока лишь присматривается к трансферному рынку - у "Фиорентины" приобрел уругвайского полузащитника Матиаса Весино, а у "Сампдории" - словацкого игрока обороны Милана Шкриниара.

В целом в летнее межсезонье итальянские клубы не шиковали. Лишь Бонуччи, Бернардески и Андре Силва обошлись покупателям в более чем 35 миллионов евро. В итальянском футболе очень распространены аренды и совместное владение игроком, что позволяет клубам экономить. Раз за разом удачные сезоны проводят команды, ориентированные на воспитание местных футболистов - в прошлом году это удалось занявшей четвертое место "Аталанте", ранее блеснул еще более скромный "Сассуоло".

Один трофей "Ювентус" уже проиграл

Первый трофей нынешнего сезона завоевал римский "Лацио", со счетом 3:2 обыграв "Ювентус" в матче за Суперкубок. На два мяча лациале Чиро Иммобиле ответил дублем Паоло Дибала, а победу римлянам принес гол на последних секундах встречи 21-летнего полузащитника Алессандро Мурджи.

Чемпионат Италии сезона-2017/18 пройдет в 38 туров, заключительные матчи будут сыграны 20 мая. Рождественский перерыв не запланирован. На старт сезона выходят "Ювентус" (Турин), "Рома" (Рим), "Наполи" (Неаполь), "Аталанта" (Бергамо), "Лацио" (Рим), "Милан", "Интернационале" (Милан), "Фиорентина" (Флоренция), "Торино" (Турин), "Сампдория" (Генуя), "Кальяри", "Сассуоло", "Удинезе" (Удине), "Кьево" (Верона), "Болонья", "Дженоа" (Генуя), "Кротоне", СПАЛ (Феррара), "Верона" и "Беневенто".

Представляющий Феррару в области Эмилия-Романья СПАЛ в 1960 году даже занял в чемпионате Италии пятое место, а в последний раз играл в элите 49 лет назад. "Верона" сумела вернуться в элиту спустя один сезон, тогда как "Беневенто", представляющий одноименный город в Кампании (недалеко от Неаполя), дебютирует в серии А.

Первый чемпион Италии по футболу был определен еще в 1898 году - им стал "Дженоа", тогда как Серия А была образована в 1929 году. 33 раз чемпионом Италии становился "Ювентус", по 18 раз - "Милан" и "Интернационале".