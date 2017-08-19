"Валенсия" с победы стартовала в чемпионате Испании по футболу

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ТАСС, 19 августа. "Валенсия" обыграла "Лас-Пальмас" со счетом 1:0 в матче первого тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла на стадионе "Месталья" в Валенсии.
Единственный гол в матче на счету итальянского форварда Симоне Дзадзы (22-я минута).
В другом пятничном матче первого тура "Леганес" на своем поле победил "Алавес" со счетом 1:0.
Остальные восемь встреч стартового тура состоятся в субботу, воскресенье и понедельник.