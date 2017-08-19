"Валенсия" с победы стартовала в чемпионате Испании по футболу

ТАСС, 19 августа. "Валенсия" обыграла "Лас-Пальмас" со счетом 1:0 в матче первого тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла на стадионе "Месталья" в Валенсии.

Единственный гол в матче на счету итальянского форварда Симоне Дзадзы (22-я минута).

В другом пятничном матче первого тура "Леганес" на своем поле победил "Алавес" со счетом 1:0.

Остальные восемь встреч стартового тура состоятся в субботу, воскресенье и понедельник.