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"Валенсия" с победы стартовала в чемпионате Испании по футболу

Спорт
19 августа, 1:58 UTC+3 ТАСС

На домашнем стадионе был обыгран "Лас-Пальмас" со счетом 1:0

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ТАСС, 19 августа. "Валенсия" обыграла "Лас-Пальмас" со счетом 1:0 в матче первого тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла на стадионе "Месталья" в Валенсии.

Единственный гол в матче на счету итальянского форварда Симоне Дзадзы (22-я минута).

В другом пятничном матче первого тура "Леганес" на своем поле победил "Алавес" со счетом 1:0.

Остальные восемь встреч стартового тура состоятся в субботу, воскресенье и понедельник.

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