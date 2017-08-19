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Сергей Карякин занял второе место на турнире по блицу и рапиду в Сент-Луисе

Спорт
19 августа, 2:11 UTC+3 ТАСС

Победителем стал Левон Аронян из Армении, Гарри Каспаров занял восьмое место

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Сергей Карякин

Сергей Карякин

© EPA/JUSTIN LANE

ТАСС, 19 августа. Российский гроссмейстер Сергей Карякин занял второе место на турнире по быстрым шахматам и блицу в американском Сент-Луисе (штат Миссури). Победителем стал Левон Аронян из Армении.

15-16 августа шахматисты провели турнир в один круг по быстрым шахматам (рапид). 17-18 августа - два круга по блицу. За победу в рапиде шахматистам начислялось два очка, за ничью - одно. В блице за победу начислялось одно очко, за ничью - 0,5.

Итоговое турнирное положение: Аронян - 24,5 очка, Карякин, Хикару Накамура (США) - по 21,5, Ян Непомнящий (Россия) - 20, Леньер Домингес (Куба), Фабиано Каруана (США), Ле Куанг Лем (Вьетнам) - по 16,5, Гарри Каспаров (Россия) - 16, Вишванатан Ананд (Индия) - 14, Давид Навара (Чехия) - 13.

Турнир в Сент-Луисе является четвертым этапом Гран-тура - коммерческой серии с участием сильнейших шахматистов мира. Призовой фонд турнира составляет $150 тысяч, из которых победитель получит $37,5 тысячи. Завершится Гран- тур турниром по классическим шахматам в Лондоне в декабре.

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