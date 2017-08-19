Команды ЦСП "Крылатское" отстранены от участия в чемпионате России по хоккею на траве

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Женская и мужская команды московского центра спортивной подготовки (ЦСП) "Крылатское" временно отстранены от участия в матчах чемпионата России по хоккею на траве. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея на траве России.

Отстранение связано с тем, что клуб имеет задолженность по уплате вступительных взносов.

Женской и мужской командам в матчах, которые должны были пройти 18 августа, присуждены технические поражения со счетом 0:5.

Женская команда ЦСП "Крылатское" занимает первое место в таблице Суперлиги, мужская идет на пятом месте. В обоих турнирах принимают участие по шесть команд.