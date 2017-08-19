Путин направил приветствие российской делегации на Универсиаде в Тайбэе

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие спортсменам, тренерам и официальным лицам российской делегации на XXIX летних Всемирных студенческих играх, которые открываются в субботу в Тайбэе. Текст послания опубликован на сайте Кремля.

"Международные студенческие игры - это всегда долгожданное событие, - отметил Путин. - Праздник спорта и молодости, в основе которого верность принципам честной конкуренции, уважение друг к другу, к национальной культуре и традициям, творчество и открытость всему новому".

Глава государства напомнил, что перед участниками состязаний стоит "почетная и ответственная цель - достойно представить Россию на Универсиаде в Тайбэе, на деле подтвердить, что студенческий спорт в нашей стране на высоте, что он активно развивается, вовлекает в свою орбиту талантливых молодых атлетов, которым по плечу яркие победы и большие рекорды".

Путин выразил уверенность в том, что достойно представить страну спортсменам помогут "мастерство, твердость характера и целеустремленность", а также опыт их тренеров.

Российская делегация на Универсиаде-2017 состоит из 517 человек, из которых 348 - спортсмены. Торжественное открытие летней Универсиады пройдет 19 августа на "Арене-Тайбэй", которая вмещает 21 тыс. зрителей. Соревнования завершатся 30 августа.