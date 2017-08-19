Глава FISU Матыцин заверил, что все готово для успешного проведения Универсиады в Тайбэе

ТАСС, 19 августа. Организаторы Универсиады 2017 года в Тайбэе все подготовили для проведения большого фестиваля спорта. Об этом на пресс-конференции в преддверии церемонии открытия Универсиады сказал президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин, слова которого приводит портал Inside the games.

"После шести лет совместной работы в подготовке к Универсиаде FISU рада дать старт соревнованиям в Тайбэе. Все готово для большого фестиваля спорта, образования и культуры, который изменит жизни тысяч молодых людей к лучшему", - заявил Матыцин. Президент федерации заявил, что за несколько часов до церемонии открытия Универсиады он может быть уверенным в полной готовности города и организаторов к соревнованиям.

"Здесь спортивные мероприятия будут соседствовать с культурными. Спортсмены соберутся вместе в великолепной Деревне Универсиады, которая была построена специально к Играм", - добавил Матыцин. Гостеприимство хозяев соревнований россиянин назвал "золотым стандартом". Также он поблагодарил мэра города, организационный комитет и Федерацию студенческого спорта за проделанную работу и приверженность делу.

"FISU очень благодарна хозяевам Универсиады. Предстоящие соревнования станут самым большим событием, которое когда-либо проходило в Тайбэе, и мы поздравляем их с этим достижением, у них есть множество причин для гордости", - отметил президент FISU.

Российская делегация на Универсиаде-2017 состоит из 517 человек, из которых 348 - спортсмены. Торжественное открытие летней Универсиады пройдет 19 августа на "Арене-Тайбэй", которая вмещает 21 тыс. зрителей. Соревнования завершатся 30 августа.