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"Калашников" рассчитывает, что его новая биатлонная винтовка станет основной в сборной РФ

Спорт
19 августа, 10:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, августа. /ТАСС

По словам гендиректора компании Алексея Криворучко, винтовки понравились российским спортсменам

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МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Концерн "Калашников" (входит в Ростех) рассчитывает, что его новая биатлонная винтовка "Би-7-7" станет основной в сборной России после зимней Олимпиады 2018 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор компании Алексей Криворучко.

"Надеемся, что после зимней Олимпиады (2018 года - прим. ТАСС) мы передадим винтовки олимпийцам, а те уже выберут их в качестве основных. Наша винтовка должна быть ничем не хуже тех, которыми сейчас пользуются наши спортсмены", - сказал Криворучко.

По его словам, винтовки олимпийцам понравились, тем более что они создавались в постоянном контакте с биатлонистами. "Продукт сделан под пожелания пользователей, учтены и пожелания в плане сервисного обслуживания", - пояснил гендиректор концерна.

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