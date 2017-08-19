"Калашников" рассчитывает, что его новая биатлонная винтовка станет основной в сборной РФ

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Концерн "Калашников" (входит в Ростех) рассчитывает, что его новая биатлонная винтовка "Би-7-7" станет основной в сборной России после зимней Олимпиады 2018 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор компании Алексей Криворучко.

"Надеемся, что после зимней Олимпиады (2018 года - прим. ТАСС) мы передадим винтовки олимпийцам, а те уже выберут их в качестве основных. Наша винтовка должна быть ничем не хуже тех, которыми сейчас пользуются наши спортсмены", - сказал Криворучко.

По его словам, винтовки олимпийцам понравились, тем более что они создавались в постоянном контакте с биатлонистами. "Продукт сделан под пожелания пользователей, учтены и пожелания в плане сервисного обслуживания", - пояснил гендиректор концерна.