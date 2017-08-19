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Выборы генерального директора РУСАДА пройдут 28 августа

Спорт
19 августа, 10:51 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

РУСАДА объявило открытый конкурс на вакансию генерального директора 10 марта

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РУСАДА

РУСАДА

© AP Photo/Alexander Zemlianichenko

МОСКВА, 19 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Выборы генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) состоятся 28 августа. Об этом заявил на заседании исполкома Паралимпийского комитета России (ПКР) вице-президент ПКР Павел Рожков.

"Выборы генерального директора РУСАДА пройдут 28 августа", - сообщил он.

РУСАДА начало поиск нового генерального директора 10 марта, объявив открытый конкурс. Согласно требованиям к соискателям на должность, основной задачей генерального директора будет обеспечение целостности, независимости и объективности РУСАДА, наличие возможностей и ресурсов для защиты основополагающего права на участие в соревнованиях спортсменов России и других стран, свободных от допинга, и гарантия реализации агентством эффективных программ обнаружения, сдерживания и профилактики использования допинга, пропорциональных риску использования допинга в российском спорте. Процесс отбора кандидатов на должность генерального директора РУСАДА был разработан и согласован РУСАДА, наблюдательным советом, экспертами и WADA.

Исполняющей обязанности генерального директора РУСАДА 17 марта была назначена Татьяна Чиркина.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года, позднее организации согласовали дорожную карту по восстановлению членства РУСАДА.

27 июня 2017 года WADA объявило о допуске РУСАДА к тестированию и планированию допинг-тестов под наблюдением Британского антидопингового агентства. Также было отмечено, что в сентябре РУСАДА ждет полная аудиторская проверка. В ноябре состоится заседание совета учредителей WADA, где будет рассматриваться вопрос о полном восстановлении РУСАДА в правах.

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