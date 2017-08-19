Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.08:
$ 59.36
€ 69.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вице-президент клуба: "Урал" настраивается на победу в матче с ЦСКА, на арене будет аншлаг

Спорт
19 августа, 11:01 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 19, августа. /ТАСС

Матч седьмого тура чемпионата России по футболу между "Уралом" и ЦСКА пройдет в Екатеринбурге, начало - 15:00 мск

Поделиться
Материал из 1 страницы
Болельщики "Урала"

Болельщики "Урала"

© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Урал" настраивается на победу в матче 7-го тура чемпионата России против ЦСКА, на стадионе в Екатеринбурге ожидается аншлаг. Об этом журналистам сообщил вице-президент "Урала" Александр Левин.

"Это штамп, но мы всегда настраиваемся на победу, это действительно так. Сегодня день города, на стадионе будет аншлаг. Будем стараться играть на победу, хотя понимаем, что ЦСКА - очень серьезный коллектив. Тренер армейцев Виктор Гончаренко работал у нас, хорошо знает многих наших игроков, поэтому будет непросто", - отметил Левин.

После шести туров "Урал" занимает 10-е место в таблице, одержав одну победу и пять раз сыграв вничью.

"Старт удачный, мы не проиграли ни одного матча, хотя побед не хватает. К сожалению, у нас украли победу в Краснодаре, когда на четвертой добавленной минуте в наши ворота поставили пенальти, которого не было, и судейский комитет этот признал. Есть определенная нехватка очков", - сказал Левин.

Матч седьмого тура чемпионата России "Урал" - ЦСКА начнется в 15:00 мск.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты ЦСКА
10
ЦСКА стал обладателем Кубка мэра Москвы по хоккею
8
"Краснодар" обыграл "Црвену Звезду" в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы
Футболисты "Реала"
10
"Реал" победил "Барселону" и в 10-й раз выиграл Суперкубок Испании
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Неизвестный с ножом ранил восемь человек в центре Сургута
2
В московском Доме кино началось прощание с Верой Глаголевой
3
В парламенте Израиля назвали недопустимыми политические игры вокруг памяти жертв Холокоста
4
Крупнейший за всю историю наблюдений NASA астероид приблизится к Земле 1 сентября
5
Исполняющим обязанности директора Сочинского нацпарка стал Игорь Гуцал
6
"Калашников" представит 20-тонного разведывательно-ударного робота в 2017 году
7
"Калашников" представит доработанный по просьбе Рогозина карабин в 2018 году
Темы дня
Новости партнеров
Реклама