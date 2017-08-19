Вице-президент клуба: "Урал" настраивается на победу в матче с ЦСКА, на арене будет аншлаг

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Урал" настраивается на победу в матче 7-го тура чемпионата России против ЦСКА, на стадионе в Екатеринбурге ожидается аншлаг. Об этом журналистам сообщил вице-президент "Урала" Александр Левин.

"Это штамп, но мы всегда настраиваемся на победу, это действительно так. Сегодня день города, на стадионе будет аншлаг. Будем стараться играть на победу, хотя понимаем, что ЦСКА - очень серьезный коллектив. Тренер армейцев Виктор Гончаренко работал у нас, хорошо знает многих наших игроков, поэтому будет непросто", - отметил Левин.

После шести туров "Урал" занимает 10-е место в таблице, одержав одну победу и пять раз сыграв вничью.

"Старт удачный, мы не проиграли ни одного матча, хотя побед не хватает. К сожалению, у нас украли победу в Краснодаре, когда на четвертой добавленной минуте в наши ворота поставили пенальти, которого не было, и судейский комитет этот признал. Есть определенная нехватка очков", - сказал Левин.

Матч седьмого тура чемпионата России "Урал" - ЦСКА начнется в 15:00 мск.