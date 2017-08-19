Победители Паралимпиад Ашапатов и Лысова стали послами паралимпийского спорта

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МОСКВА, 19 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Четырехкратные чемпионы Паралимпийских игр Алексей Ашапатов (легкая атлетика) и Михалина Лысова (лыжные гонки и биатлон) стали первыми послами паралимпийского спорта. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из Дома паралимпийского спорта, где в субботу состоялось торжественное представление первых послов.
Кроме Ашапатова и Лысовой, послами паралимпийского спорта стали такие прославленные паралимпийцы, как Дмитрий Кокарев, Маргарита Гончарова, Евгений Швецов, Алексей Бугаев, Дмитрий Григорьев, Дарья Стукалова, Вадим Селюкин, Дмитрий Лысов, Александр Шевченко, Ирина Кальянова, Алексей Быченок, Степанида Артахинова, Иван Гончаров, Анастасия Мазур и Сергей Манжос.
Послы паралимпийского спорта будут активно продвигать ценности паралимпийского движения, дух честной спортивной борьбы, идеалы чистого спорта свободного от допинга.