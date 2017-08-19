Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.08:
$ 59.36
€ 69.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Куйвашев: Екатеринбург окупит 20 млрд рублей, потраченные на подготовку к ЧМ-2018

Спорт
19 августа, 11:55 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 19, августа. /ТАСС

По словам врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, все бюджетные затраты будут окуплены с большим сальдо

Поделиться
Материал из 1 страницы
Евгений Куйвашев

Евгений Куйвашев

©  ТАСС/Донат Сорокин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Екатеринбург сможет окупить бюджетные затраты на подготовку к чемпионату мира по футболу 2018 года, которые составили 20 млрд рублей. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.

Екатеринбург примет четыре матча группового этапа чемпионата мира 2018 года.

"Объем бюджетных вливаний на подготовку к чемпионату мира составил 20 млрд рублей, а также 10 млрд - средства частных инвесторов, которые вложены в строительство инфраструктуры гостеприимства. Не сомневаюсь, что все затраты будут окуплены с большим сальдо. Это большой шаг к развитию города", - отметил Куйвашев.

"В короткие сроки нам удалось изменить внешний облик города. Мы значительно улучшили качество улично-дорожной сети. Самое главное, что за годы подготовки было выстроено больше 10 новых гостиниц, строится еще одна. Безусловно, наличие гостиничных номеров будет способствовать развитию туризма", - добавил Куйвашев.

Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Страны
Россия
Персоны
Куйвашев, Евгений Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты ЦСКА
10
ЦСКА стал обладателем Кубка мэра Москвы по хоккею
8
"Краснодар" обыграл "Црвену Звезду" в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы
Футболисты "Реала"
10
"Реал" победил "Барселону" и в 10-й раз выиграл Суперкубок Испании
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Личность напавшего на прохожих в Сургуте установлена
2
Неизвестный напал с ножом на прохожих в центре Сургута
3
В московском Доме кино началось прощание с Верой Глаголевой
4
Телеканал Life прекратил вещание
5
Появилось видео с места нападения на прохожих в Сургуте
6
"Калашников" представит 20-тонного разведывательно-ударного робота в 2017 году
7
Власти Югры оказывают помощь пострадавшим при нападении в Сургуте
Темы дня
Новости партнеров
Реклама