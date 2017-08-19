Куйвашев: Екатеринбург окупит 20 млрд рублей, потраченные на подготовку к ЧМ-2018

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Екатеринбург сможет окупить бюджетные затраты на подготовку к чемпионату мира по футболу 2018 года, которые составили 20 млрд рублей. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.
Екатеринбург примет четыре матча группового этапа чемпионата мира 2018 года.
"Объем бюджетных вливаний на подготовку к чемпионату мира составил 20 млрд рублей, а также 10 млрд - средства частных инвесторов, которые вложены в строительство инфраструктуры гостеприимства. Не сомневаюсь, что все затраты будут окуплены с большим сальдо. Это большой шаг к развитию города", - отметил Куйвашев.
"В короткие сроки нам удалось изменить внешний облик города. Мы значительно улучшили качество улично-дорожной сети. Самое главное, что за годы подготовки было выстроено больше 10 новых гостиниц, строится еще одна. Безусловно, наличие гостиничных номеров будет способствовать развитию туризма", - добавил Куйвашев.
Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.