Куйвашев: "Урал" рассчитывает пробиться в еврокубки после ЧМ-2018

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Урал" рассчитывает пробиться в еврокубки после чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом журналистам сообщил врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.

"В тот год, когда мы получили право проводить матчи чемпионата мира, наш клуб вышел в премьер-лигу. Год от года мы поднимаемся по таблице чемпионата России. После проведения чемпионата мира ждите нас в еврокубках", - сказал он.

Куйвашев сообщил, что после чемпионата мира "Екатеринбург-Арена" будет передана в управление "Уралу". "Стадион будет использоваться не только для футбола, но и для других мероприятий", - отметил врио губернатора.

Екатеринбург примет четыре матча группового этапа чемпионата мира 2018 года. "Екатеринбург-Арена" будет готова к декабрю 2017 года, ее вместимость составит 35 тыс. зрителей.