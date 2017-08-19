Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.08:
$ 59.36
€ 69.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вице-президент клуба: тренерский штаб "Урала" считает, что команда нуждается в усилении

Спорт
19 августа, 12:39 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 19, августа. /ТАСС

В пятницу "Урал" объявил о подписании контракта с французским полузащитником Петрусом Бумалем

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Тренерский штаб футбольного клуба "Урал" считает ,что состав команды еще нуждается в усилении. Об этом журналистам сообщил вице-президент клуба Александр Левин.

В пятницу "Урал" объявил о подписании контракта с французским полузащитником Петрусом Бумалем. За два дня до этого из "Урала" в турецкий "Аланьяспор" перешел полузащитник Чисамба Лунгу, выступавший за клуб из Екатеринбурга с 2010 года.

"Не будем загадывать, время до закрытия трансферного окна еще есть. Возможно, пополнение еще будет. Всегда есть ощущение, что команда нуждается в усилении. Тренерский штаб считает, что надо бы еще [усилиться]", - сказал Левин.

"У нас ушел Чисамба Лунгу, на его месте выступает Максим Григорьев. Неплохо бы иметь еще кого-то на этой позиции", - уточнил Левин.

Левин отметил, что выступавший в софийском ЦСКА Бумаль хорошо знаком главному тренеру "Урала" Александру Тарханову, работавшему в Болгарии. "Надеемся, что он усилит команду. Мы искали игрока в середину поля, в опорную зону", - сказал Левин.

"Ильин мечтал попасть в сборную России"

Левин считает, что в "Урале" постепенно "появляется коллектив". "С приходом Ярослава Годзюра усилилась вратарская линия. Хорошее впечатление оставляет центральный защитник Ароян, они уже сыгрались вместе с Грегором Балажицем. Есть еще Владимир Ильин, Георгий Чантурия, Эрик Бикфалви - люди, вокруг которых можно строить команду, что и делает Тарханов", - отметил Левин.

Ранее вызов в сборную России на контрольный матч с московским "Динамо" получил форвард "Урала" Владимир Ильин. "Это была его мечта, и он очень рад, что попал в сборную, хоть и в такой состав. Думаю, это будет его стимулировать. Как раз сегодня и посмотрим [в матче с ЦСКА]", - сказал Левин.

После шести туров "Урал" занимает 10 место в таблице, одержав одну победу и пять раз сыграв вничью. Матч седьмого тура чемпионата России "Урал" - ЦСКА начнется в 15:00 мск.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты ЦСКА
10
ЦСКА стал обладателем Кубка мэра Москвы по хоккею
8
"Краснодар" обыграл "Црвену Звезду" в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы
Футболисты "Реала"
10
"Реал" победил "Барселону" и в 10-й раз выиграл Суперкубок Испании
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Личность напавшего на прохожих в Сургуте установлена
2
Неизвестный напал с ножом на прохожих в центре Сургута
3
В московском Доме кино началось прощание с Верой Глаголевой
4
Телеканал Life прекратил вещание
5
Власти Югры оказывают помощь пострадавшим при нападении в Сургуте
6
Появилось видео с места нападения на прохожих в Сургуте
7
В парламенте Израиля назвали недопустимыми политические игры вокруг памяти жертв Холокоста
Темы дня
Новости партнеров
Реклама