Вице-президент клуба: тренерский штаб "Урала" считает, что команда нуждается в усилении

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Тренерский штаб футбольного клуба "Урал" считает ,что состав команды еще нуждается в усилении. Об этом журналистам сообщил вице-президент клуба Александр Левин.

В пятницу "Урал" объявил о подписании контракта с французским полузащитником Петрусом Бумалем. За два дня до этого из "Урала" в турецкий "Аланьяспор" перешел полузащитник Чисамба Лунгу, выступавший за клуб из Екатеринбурга с 2010 года.

"Не будем загадывать, время до закрытия трансферного окна еще есть. Возможно, пополнение еще будет. Всегда есть ощущение, что команда нуждается в усилении. Тренерский штаб считает, что надо бы еще [усилиться]", - сказал Левин.

"У нас ушел Чисамба Лунгу, на его месте выступает Максим Григорьев. Неплохо бы иметь еще кого-то на этой позиции", - уточнил Левин.

Левин отметил, что выступавший в софийском ЦСКА Бумаль хорошо знаком главному тренеру "Урала" Александру Тарханову, работавшему в Болгарии. "Надеемся, что он усилит команду. Мы искали игрока в середину поля, в опорную зону", - сказал Левин.

"Ильин мечтал попасть в сборную России"

Левин считает, что в "Урале" постепенно "появляется коллектив". "С приходом Ярослава Годзюра усилилась вратарская линия. Хорошее впечатление оставляет центральный защитник Ароян, они уже сыгрались вместе с Грегором Балажицем. Есть еще Владимир Ильин, Георгий Чантурия, Эрик Бикфалви - люди, вокруг которых можно строить команду, что и делает Тарханов", - отметил Левин.

Ранее вызов в сборную России на контрольный матч с московским "Динамо" получил форвард "Урала" Владимир Ильин. "Это была его мечта, и он очень рад, что попал в сборную, хоть и в такой состав. Думаю, это будет его стимулировать. Как раз сегодня и посмотрим [в матче с ЦСКА]", - сказал Левин.

После шести туров "Урал" занимает 10 место в таблице, одержав одну победу и пять раз сыграв вничью. Матч седьмого тура чемпионата России "Урал" - ЦСКА начнется в 15:00 мск.