IIHF расследует ситуацию с возможной сдачей матча ЧМ-2017 хоккеистами сборной Украины

МОСКВА, 19 августа. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Международная федерация хоккея (IIHF) расследует ситуацию с возможной сдачей двумя игроками сборной Украины матча чемпионата мира 2017 года в первом дивизионе группы А с командой Южной Кореи. Об этом ТАСС сообщил президент IIHF Рене Фазель.

Ранее украинский портал obozrevatel.com опубликовал статью, в которой утверждается, что вратарь украинской команды Эдуард Захарченко и защитник Владимир Варивода сдавали матч с южнокорейцами, который состоялся 28 апреля и завершился победой азиатской команды в серии буллитов (2:1). В статье приведены два письма, написанные игроками, в которых они обязуются вернуть по 30 тысяч долларов, так как не смогли обеспечить нужный результат игры - победу южнокорейцев с разницей в две шайбы. Оба игрока признаются, что "пообещали за деньги слить игру". К моменту матча украинцы уже потеряли шансы сохранить место в дивизионе, а южнокорейцы в итоге впервые в истории вышли в элитный дивизион чемпионата мира.

"Если честно, я сам только недавно об этом узнал, незадолго до вашего звонка. Мы обязательно проведем расследование, откроем дело, хотя результат матч говорит нам об обратном (что сговора скорее не было, чем был - прим. ТАСС). Конечно, это очень серьезные утверждения, если то, что там описано, действительно имело место быть, мы столкнемся с большой проблемой, надо отнестись к этой ситуации со всем вниманием и серьезностью. В понедельник мы создадим комиссию или начнем расследование на базе дисциплинарной комиссии федерации - пока точно сказать не могу - и обязательно проведем расследование обвинений авторов статьи по отношению к этим двум игрокам", - прокомментировал ситуацию Фазель.

Как утверждает источник, одним из организаторов "преступной схемы" является бывший главный тренер харьковского "Витязя" Алексей Лазаренко. Отмечается, что Федерация хоккея Украины должна принять решение по сложившейся ситуации на своем заседании, которое состоится в понедельник.