Петр Воробьев будет и. о. главного тренера ХК СКА во время Олимпиады-2018

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Петр Воробьев будет исполняющим обязанности главного тренера хоккейного клуба СКА из Санкт-Петербурга на время Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом было объявлено на презентации СКА перед новым сезоном, которая проходит в Санкт-Петербурге.

Главный тренер СКА Олег Знарок по совместительству является главным тренером сборной России по хоккею.

Воробьев ранее уже исполнял обязанности главного тренера СКА в отсутствии Знарка, когда тот руководил сборной России на Кубке мира по хоккею в 2016 году.

В прошлом сезоне Воробьев тренировал команду Высшей хоккейной лиги "СКА-Нева", с которой занял второе место в регулярном чемпионате и дошел до второго раунда в плей-офф. В июле текущего года он покинул команду и перешел на должность заместителя управляющего директора по подготовке резерва.

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.