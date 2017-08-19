Петр Воробьев будет и. о. главного тренера ХК СКА во время Олимпиады-2018

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Петр Воробьев будет исполняющим обязанности главного тренера хоккейного клуба СКА из Санкт-Петербурга на время Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом было объявлено на презентации СКА перед новым сезоном, которая проходит в Санкт-Петербурге.
Главный тренер СКА Олег Знарок по совместительству является главным тренером сборной России по хоккею.
Воробьев ранее уже исполнял обязанности главного тренера СКА в отсутствии Знарка, когда тот руководил сборной России на Кубке мира по хоккею в 2016 году.
В прошлом сезоне Воробьев тренировал команду Высшей хоккейной лиги "СКА-Нева", с которой занял второе место в регулярном чемпионате и дошел до второго раунда в плей-офф. В июле текущего года он покинул команду и перешел на должность заместителя управляющего директора по подготовке резерва.
Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.