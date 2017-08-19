Рожков: россияне могут выступить на Играх в случае отрицательного решения МПК в сентябре

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) будет иметь возможность отправить сборную на Паралимпиаду-2018 даже в случае отрицательного решения Международного паралимпийского комитета (МПК) по вопросу восстановления членства ПКР в сентябре этого года. Об этом журналистам сообщил первый вице-президент ПКР Павел Рожков.

Членство ПКР в МПК было приостановлено 7 августа 2016 года, вследствие чего все российские спортсмены не были допущены к выступлению на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Решение о восстановлении членства ПКР в связи с невыполнением некоторых пунктов дорожной карты отложено до сентября нынешнего года.

"В случае отрицательного решения ближайшего исполкома МПК в сентябре у нас будет еще возможность представить документы новому составу, который будет заседать ближе к январю следующего года", - сказал Рожков.

Зимняя Паралимпиада пройдет в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 18 марта 2018 года.