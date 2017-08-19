Рожков: россияне могут выступить на Играх в случае отрицательного решения МПК в сентябре

Исинбаева сняла фильм о попытке вернуться в большой спорт после рождения ребенкаСпорт 19 августа, 14:51
Рожков: Сборные России по керлингу уже прошли отбор на Паралимпиаду-2018Спорт 19 августа, 13:24
Новая арена ХК СКА может появиться в Санкт-Петербурге через три-четыре годаСпорт 19 августа, 13:22
Рожков: россияне могут выступить на Играх в случае отрицательного решения МПК в сентябреСпорт 19 августа, 13:19
Лукин: ПКР выполнил большую часть критериев по восстановлению членства в МПКСпорт 19 августа, 13:15
Ученые считают, что приближающийся к Земле астероид Florence не представляет опасностиКосмос 19 августа, 13:08
Появилось видео с места нападения на прохожих в СургутеПроисшествия 19 августа, 13:01
Тимченко надеется на удачное выступление сборной России по хоккею на ОИ-2018Спорт 19 августа, 12:54
СК установил личность напавшего на прохожих в СургутеПроисшествия 19 августа, 12:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) будет иметь возможность отправить сборную на Паралимпиаду-2018 даже в случае отрицательного решения Международного паралимпийского комитета (МПК) по вопросу восстановления членства ПКР в сентябре этого года. Об этом журналистам сообщил первый вице-президент ПКР Павел Рожков.
Членство ПКР в МПК было приостановлено 7 августа 2016 года, вследствие чего все российские спортсмены не были допущены к выступлению на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Решение о восстановлении членства ПКР в связи с невыполнением некоторых пунктов дорожной карты отложено до сентября нынешнего года.
"В случае отрицательного решения ближайшего исполкома МПК в сентябре у нас будет еще возможность представить документы новому составу, который будет заседать ближе к январю следующего года", - сказал Рожков.
Зимняя Паралимпиада пройдет в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 18 марта 2018 года.