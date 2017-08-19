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ПКР запустил собственную образовательную антидопинговую программу

Спорт
19 августа, 13:39 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Ее цель - предотвращение преднамеренного или непреднамеренного использования спортсменами-паралимпийцами запрещенных субстанций

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МОСКВА, 19 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Паралимпийский комитет России (ПКР) в субботу в ходе торжественной церемонии, проходившей в Доме паралимпийского спорта, запустил образовательную антидопинговую программу. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

Данная программа разработана ПКР в сотрудничестве с рабочей группой Международного паралимпийского комитета (МПК), Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и независимыми экспертами Всемирного антидопингового агентства (WADA). Ее цель - предотвращение преднамеренного или непреднамеренного использования спортсменами-паралимпийцами запрещенных субстанций и методов в паралимпийском спорте, повышение уровня осведомленности спортсменов и персонала спортсменов в вопросах борьбы с допингом, обеспечение честной и чистой конкуренции спортсменов на всероссийских и международных соревнованиях по паралимпийским видам спорта.

Для реализации образовательной антидопинговой программы ПКР в качестве лекторов были обучены сотрудники аппарата ПКР, которые по отдельным графикам проведут антидопинговые семинары для всех национальных сборных команд по паралимпийским видам спорта и тестирование слушателей семинаров. Все сотрудники аппарата ПКР также прошли обучение с использованием образовательной антидопинговой онлайн-платформы РУСАДА "Триагонал". По данной онлайн-платформе будут обучаться все тренеры и специалисты, работающие со сборными командами России.

С целью создания открытой среды с нулевой терпимостью к допингу и защиты чистоты спорта, ПКР изготовил специальную пропагандистскую атрибутику, разместил во втором выпуске журнала "Паралимпийский спорт" справочную информацию по антидопинговому обеспечению спортсменов, работе "горячей линии" ПКР, проверке медицинских препаратов, дистанционной образовательной платформе РУСАДА и специальный кроссворд, где можно проверить свои знания в области антидопинга.

Для повышения образованности в сфере антидопингового обеспечения членов сборных команд России и всех тех, кто имеет непосредственное отношение к их подготовке, ПКР подготовил и издал Антидопинговый кодекс МПК и Антидопинговый справочник спортсмена-паралимпийца.

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