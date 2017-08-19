Исинбаева сняла фильм о попытке вернуться в большой спорт после рождения ребенка

КАЛИНИНГРАД, 19 августа. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира по прыжкам с шестом Елена Исинбаева снялась в короткометражном фильме о воле к победе. В картине, ставшей одновременно дебютной режиссерской работой, спортсменка заново переживает каждый день, начиная от решения вернуться в большой спорт после рождения дочери и заканчивая Олимпиадой в Рио-де-Жанейро 2016 года, прошедшей без российских легкоатлетов.

"Мы сняли фильм про мой путь к Олимпийским играм в Рио. С самого первого моего дня после рождения ребенка, момента, когда я приняла решение попробовать восстановиться и подойти к Олимпиаде. Это все от первого лица, по каждому дню. Это даже не фильм, а документальная хроника моей подготовки к Играм-2016", - сказала ТАСС Исинбаева, которая является членом жюри фестиваля короткометражного кино "Короче".

По ее словам, авторы фильма надеются показать его зрителям до конца 2017 года - на одном из кинофестивалей в США или Китае.

Исинбаева родила дочь в 2014 году. В 2015 году она заявила о возобновлении спортивной карьеры и начала готовиться к участию в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Однако из-за запрета для российских легкоатлетов участвовать в этих соревнованиях со стороны Международной ассоциации легкоатлетических федераций новых медалей завоевать спортсменке не удалось.

Сразу после Олимпиады в Рио-де-Жанейро Исинбаева заявила об окончательном уходе из большого спорта. В настоящее время чемпионка готовится стать мамой второй раз.

"Сергей не один"

Накануне в рамках Пятого фестиваля короткометражного кино "Короче" Исинбаева дебютировала как кинопродюсер, представив в рамках спецпоказа фильм "Сергей не один" Михаила Сердюкова. Картина рассказывает о воспитаннике детского дома, который очень любит рисовать и, несмотря на все личные трудности и проблемы со здоровьем, хочет стать великим художником. Съемки велись в реальном сиротском учреждении в Новочеркасске Ростовской области, которому помог благотворительный фонд Исинбаевой. Главный герой - ребенок, оставшийся без попечения родителей.

"Этот фильм очень много даст здоровым людям. Каждый раз, когда они будут думать, что у них все плохо, пусть посмотрят этот фильм, и поймут, что все у них хорошо. Наш герой обладает несгибаемой волей и сильным характером", - отметила спортсменка.

О фестивале

В этом году на фестиваль "Короче", который продлится до 20 августа, было подано рекордное количество заявок - более 1,6 тысячи из 52 регионов России и 37 стран. В конкурсную программу вошли 38 фильмов. В борьбе за призы фестиваля, в частности, будут бороться картины режиссеров из США и Украины.

Возглавил жюри продюсер, основатель студии "Профит" Игорь Толстунов. В состав жюри, помимо Елены Исинбаевой, также вошли режиссер Борис Хлебников, актриса Екатерина Климова, актер Петр Федоров, продюсер Вячеслав Муругов, драматург Евгений Гришковец.