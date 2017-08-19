Строители "Екатеринбург-Арены" рассматривают вариант замены временных трибун медиа-табло

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Строители стадиона "Екатеринбург-Арена" рассматривают вариант монтирования медиа-табло вместо временных трибун после чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом журналистам сообщил Вячеслав Романов, заместитель генерального директора компании "Синара-Девелопмент", выступающей в роли подрядчика.

Стадион в Екатеринбурге, вместимость которого составит 35 тыс. зрителей, примет четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года. Предполагается, что после турнира будут демонтированы временные трибуны общей вместимостью в 13 тыс. мест.

"Мы рассматриваем вариант монтирования медиа-табло вместо временных трибун после чемпионата мира. Что-то вроде медиа-табло на стадионе в Краснодаре. Окончательного решения по данному вопросу пока нет", - сообщил Романов, добавив, что монтаж двух регулярных табло начнется в сентябре.

Романов оценил готовность стадиона в 82-84%. "Все идет по плану, даже на два месяца мы опережаем утвержденный график. Закончим мы в ноябре, останутся пуско-наладочные работы. Что касается текущего состояния, то с понедельника начался монтаж кресел, смонтировано порядка 200 штук", - отметил Романов, подчеркнув, что к середине сентября монтаж сидений будет завершен.

Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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