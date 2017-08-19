"Тосно" подписал контракт с футболистом "Црвены Звезды" Полетановичем

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ТАСС, 19 августа. Сербский полузащитник белградского футбольного клуба "Црвена Звезда" Марко Полетанович перешел в "Тосно" из Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба российской команды.
Контракт с 24-летним игроком рассчитан на два года. Футболист взял себе 88-й номер.
За свою карьеру Полетанович играл в таких клубах, как сербские "Войводина" и "Цемент", бельгийские "Гент" и "Зюлте-Варегем". В составе "Црвены Звезды" полузащитник провел 28 матчей в разных турнирах, забив четыре мяча и отдав одну результативную передачу.