Определен состав сборной России по современному пятиборью на чемпионат мира

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МОСКВА, 19 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Стал известен состав сборной России по современному пятиборью на чемпионат мира в Каире. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Андрей Моисеев.
"В лично-командном турнире у мужчин выступят Александр Лесун, Кирилл Беляков, Александр Савкин и Данил Калимуллин. В мужской эстафете примут участие Илья Фролов и Калимуллин. Гульназ Губайдуллина, Ульяна Баташова, Екатерина Хураськина и Анна Буряк примут участие в лично-командном турнире. В эстафете выступят наши молодые юниорки - Ксения Фрольцова и Аделина Ибатуллина", - заявил Моисеев.
"Все в рабочем режиме, завтра начнем вылетать [на турнир]. Первыми полетят мужчины-эстафетчики. С 20 по 23 августа все улетят на турнир", - добавил он.
Чемпионат мира пройдет в Каире с 21 по 29 августа.