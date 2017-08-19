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Определен состав сборной России по современному пятиборью на чемпионат мира

Спорт
19 августа, 16:04 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Турнир пройдет в Каире с 21 по 29 августа

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Александр Лесун

Александр Лесун

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 19 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Стал известен состав сборной России по современному пятиборью на чемпионат мира в Каире. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Андрей Моисеев.

"В лично-командном турнире у мужчин выступят Александр Лесун, Кирилл Беляков, Александр Савкин и Данил Калимуллин. В мужской эстафете примут участие Илья Фролов и Калимуллин. Гульназ Губайдуллина, Ульяна Баташова, Екатерина Хураськина и Анна Буряк примут участие в лично-командном турнире. В эстафете выступят наши молодые юниорки - Ксения Фрольцова и Аделина Ибатуллина", - заявил Моисеев.

"Все в рабочем режиме, завтра начнем вылетать [на турнир]. Первыми полетят мужчины-эстафетчики. С 20 по 23 августа все улетят на турнир", - добавил он.

Чемпионат мира пройдет в Каире с 21 по 29 августа.

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