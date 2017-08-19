Протесты у стадиона помешали выходу команд на церемонии открытия Универсиады

ТАСС, 19 августа. Выход сборных-участниц на парад наций во время церемонии открытия летней Универсиады 2017 года в Тайбэе был нарушен из-за политических протестов у стадиона "Арена-Тайбэй", где проходит торжественная церемония. Об этом сообщает портал Inside the games.

Во время церемонии открытия должен был пройти традиционный парад наций, в котором принимают участие все страны-участницы Игр. Причиной изменения выхода команд стали протесты около стадиона, так как из-за демонстрантов спортсмены не могли попасть на арену. Местные журналисты сообщают, что протесты связаны с реформой правительства в отношении пенсий.

Сначала по стадиону смогли пройти только несколько сборных в полном составе, но затем порядок выхода команд был изменен, а знамена всех остальных стран по стадиону пронесли волонтеры без участия спортсменов и членов делигаций. Позднее все сборные вышли на арену и своеобразный парад наций состоялся, но был нарушен порядок прохода команд.

Знаменосцем сборной России выступил олимпийский чемпион и чемпион мира в прыжках в воду Илья Захаров.

Российская делегация на Универсиаде-2017 состоит из 517 человек, из которых 348 - спортсмены. Соревнования завершатся 30 августа.