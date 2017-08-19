Получивший гражданство РФ велогонщик Перкинс стал чемпионом России в кейрине

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ТАСС, 19 августа. Шейн Перкинс, ранее получивший российское гражданство, завоевал золотую медаль чемпионата России по велоспорту на треке в дисциплине кейрин. Чемпионат России завершился в Санкт-Петербурге.
Второе место занял Евгений Калмыков, третьим стал Александр Дубченко.
Ранее Перкинс стал бронзовым призером чемпионата страны в спринте.
В четверг стало известно, что президент России Владимир Путин предоставил 30-летнему австралийцу Перкинсу гражданство РФ.
Перкинс является двукратным чемпионом мира и бронзовым призером Олимпиады 2012 года по велоспорту на треке.