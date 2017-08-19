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ВФСО "Динамо" подало иск в Арбитражный суд Москвы в отношении футболиста М'Вила

Спорт
19 августа, 16:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, августа. /ТАСС

Как ТАСС пояснили в пресс-службе ВФСО, иск связан с мировым соглашением, которое было подписано между клубом и полузащитником

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Янн М'Вила

Янн М'Вила

© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Всероссийское физкультурно- спортивное общество "Динамо" подало иск в Арбитражный суд Москвы в отношении АО "Футбольный клуб "Динамо-Москва" и французского футболиста Янна М'Вила. Это следует из материалов, размещенных в картотеке арбитражных дел..

Как ТАСС пояснили в пресс-службе ВФСО, иск связан с мировым соглашением, которое было подписано между московским "Динамо" и М'Вила.

"В конце 2016 года общество "Динамо" стало мажоритарным акционером футбольного клуба "Динамо" (Москва). Потребовалось некоторое время, чтобы разобраться с основными сделками клуба, влияющими на экономическую ситуацию с футбольным клубом. Общество, как основной акционер, оспаривает сделку, совершенную между клубом и футболистом М'Вила (мировое соглашение), как ущемляющую интересы клуба", - сообщили в пресс-службе.

М'Вила в январе 2013 года подписал четырехлетний контракт с казанским "Рубином". Часть сезона-2014/15 полузащитник провел в аренде в итальянском "Интере", а весной 2015 года, как говорилось в СМИ, договоренности о его переходе достигло "Динамо". С основным составом бело- голубых М'Вила тренировался с марта по июль 2015 года, а затем покинул клуб. В сезоне-2015/16 он был арендован у "Рубина" английским "Сандерлендом".

В июне 2016 года М'Вила и "Динамо" заключили мировое соглашение, по которому клуб должен был выплатить игроку компенсацию тремя траншами. Первые два были выплачены, затем у "Динамо" вновь сменилось руководство, и третий транш М'Вила не получил, из-за чего пожаловался в палату по разрешению споров Российского футбольного союза. 18 октября палата частично удовлетворила заявление игрока, обязав "Динамо" выплатить ему задолженность, а также неустойку за задержку денег. Клуб подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд, однако она так и не была рассмотрена.

М'Вила, в декабре 2016 года продливший контракт с "Рубином", снова обратился в палату по разрешению споров РФС с просьбой принять санкции в отношении "Динамо". В результате 14 июля на клуб был наложен запрет на регистрацию новых игроков до исполнения обязательств перед М'Вила. Однако в пятницу она была заменена на внесение депозита на расчетный счет РФС фактически в качестве залога надлежащего исполнения решения.

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