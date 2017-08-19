Хоккейный клуб "Авангард" выиграл Мемориал Блинова

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ТАСС, 19 августа. Омский хоккейный клуб "Авангард" обыграл астанинский "Барыс" со счетом 3:1 в заключительном матче Мемориала Блинова. Благодаря этой победе "Авангард" выиграл предсезонный турнир в Омске.
В составе победителей дубль оформил Николай Лемтюгов (25-я, 51-я минуты), еще одну шайбу забросил Даниил Файзуллин (45). У проигравших отличился Найджел Доус (44).
По итогам соревнований в турнирной таблице "Авангард" занял первое место, набрав 12 очков. Омичи победили во всех четырех матчах турнира. Второе место занял екатеринбургский "Автомобилист" (9 очков), третье - хабаровский "Амур" (6). "Барыс" с тремя очками занял четвертую позицию, последней стала ханты-мансийская "Югра", не набравшая ни одного очка.
Мемориал имени Блинова посвящен памяти олимпийского чемпиона 1968 года Виктора Блинова. Впервые турнир состоялся в 1982 году. В 2017 году соревнования прошли после двухлетнего перерыва.