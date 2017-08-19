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Летняя Универсиада 2017 года открылась в Тайбэе

Спорт
19 августа, 16:47 UTC+3 ТАСС

Российская делегация на Универсиаде-2017 состоит из 517 человек, из которых 348 - спортсмены

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ТАСС, 19 августа. Двадцать девятая летняя Универсиада была открыта в Тайбэе в субботу. Торжественная церемония открытия Универсиады проходит на "Арене-Тайбэй", которая вмещает 21 тыс. зрителей.

Торжественную речь произнес президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин. "Вскоре мечта привести Универсиаду в Тайбэе станет реальностью. Несомненно, это событие останется незабываемым на долгие годы", - сказал Матыцин. Также президент FISU добавил, что Универсиада является самым большим и прекрасным событием в мире студенческого спорта.

Также с речью на церемонии выступил мэр города Тайбэй Кэ Вэньчжэ, видео поздравление участникам соревнований направил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. На Универсиаде выступят спортсмены из 142 стран. Всего на турнир приехало 7639 атлетов. На Универсиаде пройдут соревнования по 21 виду спорта. Всего будет разыграно 275 комплектов наград.

Российская делегация на Универсиаде-2017 состоит из 517 человек, из которых 348 - спортсмены. Знаменосцем сборной России на церемонии открытия стал олимпийский чемпион и чемпион мира в прыжках в воду Илья Захаров. Для Захарова Универсиада в Тайбэе уже третья в карьере, в его активе золото, серебро и бронза на студенческих играх.

По сравнению с прошлой Универсиадой, которую принимал южнокорейский город Кванджу, в программу Игр добавились роллер спорт, ушу и тяжелая атлетика. На Универсиаде в Кванджу в 2015 году сборная России заняла второе место в общекомандном медальном зачете, уступив хозяевам соревнований. Россияне выиграли 122 медали (34 золотые, 39 серебряных, 49 бронзовых).

Отечественные спортсмены примут участие во всех видах программы, кроме легкой атлетики и бильярда. Членство Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом.

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