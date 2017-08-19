"Урал" сыграл вничью с ЦСКА, продлив беспроигрышную серию в РФПЛ до семи матчей

ТАСС, 19 августа. Екатеринбургский "Урал" сыграл вничью со счетом 0:0 с московским ЦСКА в домашнем матче седьмого тура чемпионата России по футболу.

Матч начался с минутной задержкой. Один из помощников главного арбитра матча Сергея Лапочкина заметил дырку в сетке ворот, и работники стадиона ликвидировали изъян.

ЦСКА поднялся на третье место в турнирной таблице, набрав 13 очков в семи матчах. "Урал" - восьмой с девятью набранными очками. Екатеринбуржцы не проигрывают уже в седьмом матче кряду.

В следующем туре "Урал" в гостях сыграет с московским "Локомотивом" 26 августа, ЦСКА днем позже проведет домашний матч против грозненского "Ахмата".