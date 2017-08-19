Болельщики "Спартака" выразили поддержку тренеру Каррере перформансом

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МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Болельщики московского футбольного клуба "Спартак" выразили поддержку главному тренеру команды Массимо Каррере в виде перформанса в время матча с "Локомотивом". Об этом сообщает с места событий корреспондент ТАСС.
На 8-й минуте встречи, которая проходит на "Открытие-Арене" болельщики растянули огромный круглый баннер на фанатской трибуне с портретом Карреры в красно-бело-черных тонах, который окаймлен надписью на русском и итальянских языках "Массимо один из нас". Также каждый присутствующий на трибуне поднял вверх заранее разложенные на сидениях шарфы с такой же надписью.
Действующие чемпионы страны в первых шести турах чемпионата добились двух ничьих и двух побед, при этом проиграв "Зениту" (1:5) и ЦСКА (1:2). Красно-белые с 8 очками располагаются на 9-м месте в турнирной таблице. Каррера неоднократно заявлял о желании получить в свое распоряжение несколько новых игроков, однако пока клуб приобрел только правого защитника Марко Петковича у сербской "Црвены Звезды" и взял в аренду у лондонского "Челси" хорватского полузащитника Марио Пашалича.