"Друзья СКА" победили в благотворительном хоккейном матче "Друзей Ковальчука"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Команда "Друзей СКА" стала победителем благотворительного матча против команды "Друзей Ковальчука", обыграв соперников со счетом 11:5.

Традиционный матч под названием "От чистого сердца" проходит на протяжении семи лет в разных городах России. Средства, собранные в рамках этой игры, направляются на поддержку спортсменов и детей с ограниченными возможностями. Нынешний матч, организатором которого, в том числе является и СКА, прошел в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. По его итогам было собрано 10 млн рублей.

В составе "Друзей СКА" выступали бывшие и нынешние игроки санкт-петербургской команды, в том числе Павел Дацюк, Максим Соколов, глава профсоюза игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Андрей Коваленко, президент клуба и председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко и форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Евгений Кузнецов, правами на которого в КХЛ обладает СКА. У победителей четыре шайбы забросил вице-президент СКА, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

За "Друзей Ковальчука" выступали нападающие клуба НХЛ "Питтсбург" Евгений Малкин и "Далласа" Александр Радулов, форвард СКА Илья Ковальчук, вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, игроки ряда клубов КХЛ. Ковальчук стал автором двух шайб.