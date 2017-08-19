Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.08:
$ 59.36
€ 69.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Друзья СКА" победили в благотворительном хоккейном матче "Друзей Ковальчука"

Спорт
19 августа, 17:56 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 19, августа. /ТАСС

Средства, собранные в рамках этой игры, направляются на поддержку спортсменов и детей с ограниченными возможностями

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Команда "Друзей СКА" стала победителем благотворительного матча против команды "Друзей Ковальчука", обыграв соперников со счетом 11:5.

Традиционный матч под названием "От чистого сердца" проходит на протяжении семи лет в разных городах России. Средства, собранные в рамках этой игры, направляются на поддержку спортсменов и детей с ограниченными возможностями. Нынешний матч, организатором которого, в том числе является и СКА, прошел в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. По его итогам было собрано 10 млн рублей.

В составе "Друзей СКА" выступали бывшие и нынешние игроки санкт-петербургской команды, в том числе Павел Дацюк, Максим Соколов, глава профсоюза игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Андрей Коваленко, президент клуба и председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко и форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Евгений Кузнецов, правами на которого в КХЛ обладает СКА. У победителей четыре шайбы забросил вице-президент СКА, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

За "Друзей Ковальчука" выступали нападающие клуба НХЛ "Питтсбург" Евгений Малкин и "Далласа" Александр Радулов, форвард СКА Илья Ковальчук, вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, игроки ряда клубов КХЛ. Ковальчук стал автором двух шайб.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты ЦСКА
10
ЦСКА стал обладателем Кубка мэра Москвы по хоккею
8
"Краснодар" обыграл "Црвену Звезду" в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы
Футболисты "Реала"
10
"Реал" победил "Барселону" и в 10-й раз выиграл Суперкубок Испании
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве простились с Верой Глаголевой
2
Путин поручил сократить количество внеплановых проверок бизнеса
3
В Госдуме не видят предпосылок для переноса столицы из Москвы за Урал
4
Умер первый главком ВВС России
5
Полиция выясняет обстоятельства нападения на прохожих в Сургуте
6
Веру Глаголеву похоронили на Троекуровском кладбище
7
Биография Веры Глаголевой
Темы дня
Новости партнеров
Реклама