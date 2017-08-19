Футболист ЦСКА Дзагоев сообщил, что недоволен своей текущей формой

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Футболист ЦСКА Дзагоев сообщил, что недоволен своей текущей формойСпорт 19 августа, 18:04
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев недоволен своим текущим физическим состоянием. Об этом он рассказал журналистам.
В субботу ЦСКА на выезде сыграл вничью с "Уралом" в матче седьмого тура чемпионата России со счетом 0:0. Дзагоев был заменен на 64-й минуте встречи.
"Рецедивов травмы нет. Я недоволен вообще своим состоянием, оно не оптимальное. Нужно тренироваться, но график сейчас не позволяет это делать. Приходится набирать [форму] через игры, надеюсь, в скором времени наберу", - сказал Дзагоев.
"Была хорошая погода, хорошее поле, но мы не показали своей игры. Довольствоваться нам нечем, одно очко - это не то, на что мы рассчитывали", - добавил Дзагоев.
23 августа ЦСКА в Москве проведет ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против швейцарского "Янг Бойз". "На данном отрезке сезона это самый важный матч, мы будем играть за выход в Лигу чемпионов. Готовимся, хотели подойти к игре в хорошем настроении, но не вышло. Ну ничего, у нас команда опытная, мы справимся", - отметил Дзагоев.