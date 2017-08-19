"Салават Юлаев" обыграл "Трактор" и стал победителем Мемориала Крутова по хоккею

ТАСС, 19 августа. Уфимский хоккейный клуб "Салават Юлаев" обыграл челябинский "Трактор" со счетом 5:0 и стал победителем Мемориала Крутова. Турнир проходит в Москве, в соревновании принимают участие хоккеисты 2001-2002 годов рождения.

Заброшенными шайбами отметились Владимир Баканин (23-я и 46-я минуты), Сергей Сафин-Трегубов (25), Булат Миннеханов (32) и Савелий Кувардин (41).

В других матчах игрового дня московское "Динамо" победило столичный "Спартак" (5:1). Ярославский "Локомотив" по буллитам уступил московскому ЦСКА (2:3).

За тур до окончания турнира "Салават Юлаев" набрал 12 очков и стал недосягаем для соперников. Второе место занимает "Локомотив" (8), третье - "Динамо" (6), четвертое - ЦСКА (6), пятое - "Трактор" (4), шестое - "Спартак" (0).

Заключительный пятый тур пройдет в воскресенье. "Салават Юлаев" сыграет с "Локомотивом", "Спартак" - с "Трактором", "Динамо" - с ЦСКА.

Турнир проводится с 2013 года ежегодно в память о двукратном олимпийском чемпионе, обладателе Кубка Канады, пятикратном чемпионе мира, многократном чемпионе СССР Владимире Крутове. С 2002 года Крутов возглавлял Государственную школу высшего спортивного мастерства (ныне - ФГБУ "Федеральный центр подготовки спортивного резерва"), которая после его смерти в 2012 году стала одним из организаторов Мемориала Крутова. Под руководством Крутова в 2003 году состоялась первая в истории России Спартакиада учащихся страны.