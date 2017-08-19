Дзагоев: сборная России на ЧМ-2018 должна вернуть любовь фанатов, которая была в 2008 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Сборная России на домашнем чемпионате мира по футболу 2018 года должна вернуть любовь болельщиков, которая была в 2008 году после бронзы на чемпионате Европы. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал полузащитник сборной России и ЦСКА Алан Дзагоев.

"Каких-то личных целей относительно чемпионата мира у меня нет. Главное, чтобы команда хорошо выступила, порадовала болельщиков и вернула их любовь, которая была в 2008 году", - сказал он.

"Давления никакого нет. Но я понимаю, что мне будет уже 28 лет. Надеюсь сыграть еще на одном чемпионате мира, но вполне возможно, что в следующем году будет первый и последний для меня чемпионат мира", - добавил полузащитник.

Дзагоев не сомневается, что турнир в России будет организован на самом высоком уровне. "Само собой, это большой праздник, впервые в истории проводится турнир такого масштаба. Ждем его с большим нетерпением. Уверен, что это будет один из лучших чемпионатов мира. Много городов будут принимать матч, думаю, все пройдет отлично", - отметил Дзагоев.

Он считает сборную Германии одним из главных фаворитов чемпионата мира. "Это одна из самых сильных команд, последний мундиаль это показал. На Кубке конфедераций мы увидели, что у сборной Германии есть состав на две команды. Само собой эта сборная будет биться за первое место, не хочется попадать на нее на групповом этапе", - сказал Дзагоев.

Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.