Бикфалви: "Урал" способен выйти в Лигу Европы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Урал" способен выйти в Лигу Европы. Такое мнение журналистам высказал полузащитник екатеринбургской команды Эрик Бикфалви.

В субботу "Урал" сыграл вничью с ЦСКА (0:0) в домашнем матче чемпионата России по футболу. Ранее врио губернатора Сверловской области Евгений Куйвашев заявил, что "Урал" рассчитывает выступить в еврокубках после чемпионата мира 2018 года.

"Нам надо понимать, что "Урал" - уже не маленькая команда. Мы выросли и должны показывать другое качество игры. Очень важно, что мы не проигрываем, но из-за постоянных ничьих у нас не самое лучшее положение в таблице. Я искренне верю, что мы можем достигнуть уровня Лиги Европы в ближайшее время", - сказал Бикфалви.

В семи турах "Урал" шесть раз сыграл вничью и один раз выиграл. Команда занимает седьмое место в турнирной таблице.