"Халл" под руководством Слуцкого проиграл КПР в матче чемпионшипа

ТАСС, 19 августа. "Халл" проиграл "Куинз Парк Рейнджерс" со счетом 1:2 в гостевом матче четвертого тура чемпионшипа - второго по силе дивизиона чемпионата Англии по футболу.

В составе "Халла" отличился Джаррод Боуэн (35-я минута), у КПР голы забили Мэтт Смит (74) и Идрисса Силла (90).

Главным тренером "Халла" является 46-летний специалист Леонид Слуцкий, который возглавил команду в июне, став первым российским тренером в Англии.

"Халл" после четырех туров имеет в активе четыре очка и занимает 13-е место в турнирной таблице. КПР с семью очками идет пятым .

В следующем туре "Халл" 25 августа проведет домашний матч против "Болтона". КПР днем позднее в гостях сыграет с "Кардиффом".