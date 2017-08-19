"Халл" под руководством Слуцкого проиграл КПР в матче чемпионшипа

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ТАСС, 19 августа. "Халл" проиграл "Куинз Парк Рейнджерс" со счетом 1:2 в гостевом матче четвертого тура чемпионшипа - второго по силе дивизиона чемпионата Англии по футболу.
В составе "Халла" отличился Джаррод Боуэн (35-я минута), у КПР голы забили Мэтт Смит (74) и Идрисса Силла (90).
Главным тренером "Халла" является 46-летний специалист Леонид Слуцкий, который возглавил команду в июне, став первым российским тренером в Англии.
"Халл" после четырех туров имеет в активе четыре очка и занимает 13-е место в турнирной таблице. КПР с семью очками идет пятым .
В следующем туре "Халл" 25 августа проведет домашний матч против "Болтона". КПР днем позднее в гостях сыграет с "Кардиффом".