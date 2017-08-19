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Каррера: паники в "Спартаке" нет, команде надо встать с колен и готовиться дальше

Спорт
19 августа, 19:55 дата обновления: 19 августа, 20:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, августа. /ТАСС

В субботу "Спартак" проиграл "Локомотиву" в седьмом туре чемпионата России по счетом 3:4

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Массимо Каррера

Массимо Каррера

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Московский "Спартак" не испытывает паники после поражения от "Локомотива", команде надо встать с колен и готовиться к следующей игре. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

Встреча седьмого тура чемпионата России, прошедшая на "Открытие-Арене", завершилась победой "Локомотива" со счетом 4:3.

"Паники нет, это футбол, надо встать с колен и готовиться к следующей игре. Конечно, надо поработать над теми ошибками, которые мы совершаем, - сказал Каррера. - Это футбол, нельзя постоянно побеждать, можно, работая, предотвращать поражения, но непобедимых нет. Надо понимать, что жизнь продолжается, надо засучить рукава и идти вперед".

"Физическое состояние [игроков] хорошее, конечно, его можно всегда улучшать, но сейчас оно хорошее, - отметил специалист. - Второй тайм мы играли вдесятером, у нас хватило сил забить третий гол. Думаю, физическая и ментальная сила у нас есть".

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Футболист Самедов считает, что "Спартак" проиграл "Локомотиву" из-за его удаления

Ключевым моментом встречи, по мнению тренера, стало удаление на первой компенсированной к первому тайму минуте Александра Самедова. Полузащитник красно-белых получил желтую карточку за симуляцию, предупреждение стало для него вторым в матче. "Не думаю, что Самедов сделал это специально, - прокомментировал момент Каррера. - К сожалению, такие эпизоды меняют игру, безусловно, удаление повлияло на результат - сложно играть против такой хорошей команды в меньшинстве".

"Очень приятна поддержка болельщиков"

Специалист объяснил, почему в стартовом составе не вышли центральный защитник Георгий Джикия и полузащитник Фернандо: "Джикия и Фернандо не играли, потому что в тренировочном процессе я увидел некоторые вещи, которые заставили меня отдать предпочтение Денису Глушакову, Марио Пашаличу и Сальваторе Боккетти".

Во время встречи болельщики "Спартака" перформансом выразили поддержку Каррере. "Приятно иметь такую поддержку со стороны болельщиков, - признался Каррера. - Очень жаль, что не удается их порадовать, мы работаем и играем ради радости болельщиков. Очень приятно получать такую поддержку".

"Локомотив" набрал 16 очков и занимает второе место в турнирной таблице. "Спартак" идет 10-м с восемью очками. В следующем туре "Локомотив" проведет домашний матч против екатеринбургского "Урала" 26 августа, "Спартак" днем позже в гостях сыграет со "СКА-Хабаровском".

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