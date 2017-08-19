Рыбус: "Локомотиву" стало легче играть против "Спартака" после удаления Самедова

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Удаление полузащитника футбольного клуба "Спартак" Александра Самедова помогло "Локомотиву" обыграть красно-белых в матче чемпионата России. Такое мнение журналистам высказал полузащитник железнодорожников Мацей Рыбус.

В субботу "Локомотив" в матче седьмого тура чемпионата России в гостях обыграл столичный "Спартак" со счетом 4:3. Самедов получил вторую желтую карточку и был удален с поля в конце первого тайма.

"Первый тайм шел не так, как мы мыслили, нам было тяжело, но мы имели два момента, чтобы забить. В моменте с голом Дениса Глушакова, наверное, я был виноват, - отметил Рыбус. - Во втором тайме забили быстрый гол, затем второй и отыгрались. Наверное, после удаления Самедова нам стало чуть полегче, а после первого отыгранного гола мы нашли уверенность".

"Было видно во втором тайме, что все ребята хотели выиграть. Кажется, что удаление нам помогло, но момента я не видел", - отметил футболист.

После семи туров чемпионата России "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице, догнав по набранным очкам лидирующий санкт-петербургский "Зенит" с 16 баллами. "Спартак" занимает 10-е место, имея в активе только восемь очков.