Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.08:
$ 59.36
€ 69.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рыбус: "Локомотиву" стало легче играть против "Спартака" после удаления Самедова

Спорт
19 августа, 20:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, августа. /ТАСС

Полузащитник считает себя виноватым в моменте с голом Дениса Глушакова

Поделиться
Материал из 1 страницы
Мацей Рыбус и Александр Самедов

Мацей Рыбус и Александр Самедов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Удаление полузащитника футбольного клуба "Спартак" Александра Самедова помогло "Локомотиву" обыграть красно-белых в матче чемпионата России. Такое мнение журналистам высказал полузащитник железнодорожников Мацей Рыбус.

В субботу "Локомотив" в матче седьмого тура чемпионата России в гостях обыграл столичный "Спартак" со счетом 4:3. Самедов получил вторую желтую карточку и был удален с поля в конце первого тайма.

"Первый тайм шел не так, как мы мыслили, нам было тяжело, но мы имели два момента, чтобы забить. В моменте с голом Дениса Глушакова, наверное, я был виноват, - отметил Рыбус. - Во втором тайме забили быстрый гол, затем второй и отыгрались. Наверное, после удаления Самедова нам стало чуть полегче, а после первого отыгранного гола мы нашли уверенность".

"Было видно во втором тайме, что все ребята хотели выиграть. Кажется, что удаление нам помогло, но момента я не видел", - отметил футболист.

После семи туров чемпионата России "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице, догнав по набранным очкам лидирующий санкт-петербургский "Зенит" с 16 баллами. "Спартак" занимает 10-е место, имея в активе только восемь очков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты ЦСКА
10
ЦСКА стал обладателем Кубка мэра Москвы по хоккею
8
"Краснодар" обыграл "Црвену Звезду" в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы
Футболисты "Реала"
10
"Реал" победил "Барселону" и в 10-й раз выиграл Суперкубок Испании
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве простились с Верой Глаголевой
2
Путин поручил сократить количество внеплановых проверок бизнеса
3
Биография Веры Глаголевой
4
Герой России Петр Дейнекин. Биография
5
Полиция выясняет обстоятельства нападения на прохожих в Сургуте
6
Веру Глаголеву похоронили на Троекуровском кладбище
7
Симонян назвал полузащитника "Спартака" Самедова симулянтом
Темы дня
Новости партнеров
Реклама