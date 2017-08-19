"Арсенал" проиграл "Сток Сити" во втором туре чемпионата Англии

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ТАСС, 19 августа. Лондонский "Арсенал" проиграл "Сток Сити" со счетом 0:1 в гостевом матче второго тура чемпионата Англии по футболу.
Единственный гол в матче забил испанский нападающей Хесе Родригес на 47-й минуте.
"Арсенал" занимает 11-е место с тремя набранными очками, "Сток Сити" имеет также три очка и идет 13-м. В следующем туре "Арсенал" сыграет в гостях с "Ливерпулем", "Сток Сити" проведет гостевой матч против "Вест Бромвича". Обе встречи пройдут 27 августа.
Остальные результаты игрового дня:
"Бернли" - "Вест Бромвич" 0:1;
"Борнмут" - "Уотфорд" 0:2;
"Лестер" - "Брайтон" 2:0;
"Ливерпуль" - "Кристал Пэлас" 1:0;
"Саутгемптон" - "Вест Хэм" 3:2.