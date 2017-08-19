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"Факел" победил "Балтику" в матче Футбольной национальной лиги

Спорт
19 августа, 22:10 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась с счетом 1:0

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ТАСС, 19 августа. Воронежский "Факел" победил калининградскую "Балтику" в гостевом матче девятого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Единственный гол в матче забил Александр Алхазов на 81-й минуте, реализовав пенальти.

"Факел" набрал восемь очков и поднялся на 15-е место, "Балтика" с 14 очками занимает восьмую строчку.

В следующем туре "Факел" дома сыграет с красноярским "Енисеем", "Балтика" в гостях сразится с волгоградским "Ротором". Обе встречи пройдут 27 августа.

Остальные результаты игрового дня:

"Енисей" - "Зенит-2" 2:1;

"Сибирь" - "Олимпиец" 1:1;

"Динамо" (Санкт-Петербург) - "Томь" 2:0;

"Тюмень" - "Крылья Советов" 0:2;

"Оренбург" - "Луч-Энергия" 2:0;

"Химки" - "Шинник" 0:3;

"Тамбов" - "Кубань" 2:1;

"Волгарь" - "Авангард" 1:1.

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