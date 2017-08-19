Бердыев: "Рубин" потеряет много футболистов из-за финансового положения клуба

ТАСС, 19 августа. Многие футболисты покинут казанский "Рубин" из-за непростого финансового положения клуба. Такое мнение высказал главный тренер команды Курбан Бердыев, слова которого приводит пресс-служба "Рубина".

В субботу казанцы на своем поле разгромили махачкалинский "Анжи" (6:0), дублем отметился бразильский форвард Жонатас. Благодаря этой победе "Рубин" поднялся на шестое место в турнирной таблице, набрав 11 очков.

Бердыев рассказал, что в воскресенье Жонатас улетит из Казани для прохождения медобследования в другом клубе. "К сожалению, наше финансовое положение вы знаете. Жонатас уже завтра улетает на медобследование. Думаю, мы потеряем многих игроков, к сожалению", - сказал Бердыев.

Ранее источник, знакомый с ходом переговоров с бразильцем, сообщил ТАСС, что нападающий может продолжить карьеру в московском "Локомотиве", а переговоры находятся в финальной стадии.

Жонатас выступает за "Рубин" с лета прошлого года. В сезоне-2016/17 нападающий провел за казанский клуб 28 матчей в чемпионате и Кубке России, забив 11 голов. В этом сезоне футболист сыграл за "Рубин" в пяти встречах чемпионата, забив четыре мяча.

Ранее Жонатас играл за испанский "Реал Сосьедад", итальянские "Пескару", "Латину", "Брешию", голландский АЗ, а также за бразильский "Крузейро".