Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.08:
$ 59.36
€ 69.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бердыев: "Рубин" потеряет много футболистов из-за финансового положения клуба

Спорт
19 августа, 22:51 UTC+3 ТАСС

Тренер сообщил, что бразильский форвард Жонатас, сделавший дубль в субботней встрече с "Анжи", в воскресенье улетит из Казани для прохождения медобследования в другой команде

Поделиться
Материал из 1 страницы
Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев

© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 19 августа. Многие футболисты покинут казанский "Рубин" из-за непростого финансового положения клуба. Такое мнение высказал главный тренер команды Курбан Бердыев, слова которого приводит пресс-служба "Рубина".

В субботу казанцы на своем поле разгромили махачкалинский "Анжи" (6:0), дублем отметился бразильский форвард Жонатас. Благодаря этой победе "Рубин" поднялся на шестое место в турнирной таблице, набрав 11 очков.

Смотрите также
Футболисты "Рубина"

"Рубин" забил шесть безответных мячей в ворота "Анжи" в матче чемпионата России

Бердыев рассказал, что в воскресенье Жонатас улетит из Казани для прохождения медобследования в другом клубе. "К сожалению, наше финансовое положение вы знаете. Жонатас уже завтра улетает на медобследование. Думаю, мы потеряем многих игроков, к сожалению", - сказал Бердыев.

Ранее источник, знакомый с ходом переговоров с бразильцем, сообщил ТАСС, что нападающий может продолжить карьеру в московском "Локомотиве", а переговоры находятся в финальной стадии.

Жонатас выступает за "Рубин" с лета прошлого года. В сезоне-2016/17 нападающий провел за казанский клуб 28 матчей в чемпионате и Кубке России, забив 11 голов. В этом сезоне футболист сыграл за "Рубин" в пяти встречах чемпионата, забив четыре мяча.

Ранее Жонатас играл за испанский "Реал Сосьедад", итальянские "Пескару", "Латину", "Брешию", голландский АЗ, а также за бразильский "Крузейро".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
5
Благотворительный забег дал старт первому фестивалю спорта и красоты Lifest в Петербурге
Футболисты "Локомотива"
13
"Локомотив" одержал победу над "Спартаком", отыгравшись с 0:2
Хоккеисты ЦСКА
10
ЦСКА стал обладателем Кубка мэра Москвы по хоккею
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Погиб советник министра здравоохранения РФ Игорь Ланской
2
В Москве простились с Верой Глаголевой
3
Симонян назвал полузащитника "Спартака" Самедова симулянтом
4
Мэр назвал идею переноса столицы на Дальний Восток "ссылкой" для чиновников
5
Ликсутов: четыре крупных парка небходимо закатать в асфальт, чтобы Москва поехала свободно
6
Веру Глаголеву похоронили на Троекуровском кладбище
7
Путин поручил сократить количество внеплановых проверок бизнеса
Темы дня
Новости партнеров
Реклама