"Атлетико" в меньшинстве отыгрался с 0:2 в матче чемпионата Испании с "Жироной"

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ТАСС, 19 августа. Новичок высшего дивизиона чемпионата Испании по футболу "Жирона" сыграл вничью с "Атлетико" со счетом 2:2 в домашнем матче первого тура первенства.
В составе хозяев два мяча забил Кристиан Стуани (22-я и 25-я минуты). У гостей отличились Анхель Корреа (78) и Хосе Мария Хименес (85). На 67-й минуте с поля был удален французский форвард "Атлетико" Антуан Гризманн.
В другом субботнем матче первого тура "Сельта" на своем поле проиграла "Реалу Сосьедаду" со счетом 2:3.
В следующем туре "Атлетико" 26 августа на выезде сыграет с "Лас-Пальмасом", "Жирона" в тот же день примет "Малагу".