"Наполи" победил "Верону" в матче первого тура чемпионата Италии

ТАСС, 19 августа. "Наполи" одержал победу над "Вероной" со счетом 3:1 в гостевом матче первого тура чемпионата Италии по футболу.

В составе "Вероны" отличился Джампаоло Паццини (83-я минута), реализовавший пенальти. У "Наполи" забитыми мячами отметились Аркадиуш Милик (39) и Фаузи Гулям (62). На 32-й минуте защитник "Вероны" Самуэль Супрейн забил автогол.

Защитник "Наполи" Эльсеид Хисай был удален за вторую желтую карточку на 82-й минуте.

В другом субботнем матче действующий чемпион Италии "Ювентус" победил "Кальяри" со счетом 3:0.

В следующем туре "Наполи" дома сыграет с "Аталантой", "Верона" в гостях сыграет с "Кротоне". Оба матча пройдут 27 августа.