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"Наполи" победил "Верону" в матче первого тура чемпионата Италии

Спорт
19 августа, 23:42 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:1

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ТАСС, 19 августа. "Наполи" одержал победу над "Вероной" со счетом 3:1 в гостевом матче первого тура чемпионата Италии по футболу.

В составе "Вероны" отличился Джампаоло Паццини (83-я минута), реализовавший пенальти. У "Наполи" забитыми мячами отметились Аркадиуш Милик (39) и Фаузи Гулям (62). На 32-й минуте защитник "Вероны" Самуэль Супрейн забил автогол.

Защитник "Наполи" Эльсеид Хисай был удален за вторую желтую карточку на 82-й минуте.

В другом субботнем матче действующий чемпион Италии "Ювентус" победил "Кальяри" со счетом 3:0.

В следующем туре "Наполи" дома сыграет с "Аталантой", "Верона" в гостях сыграет с "Кротоне". Оба матча пройдут 27 августа.

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