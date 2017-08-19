"Наполи" победил "Верону" в матче первого тура чемпионата Италии

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ТАСС, 19 августа. "Наполи" одержал победу над "Вероной" со счетом 3:1 в гостевом матче первого тура чемпионата Италии по футболу.
В составе "Вероны" отличился Джампаоло Паццини (83-я минута), реализовавший пенальти. У "Наполи" забитыми мячами отметились Аркадиуш Милик (39) и Фаузи Гулям (62). На 32-й минуте защитник "Вероны" Самуэль Супрейн забил автогол.
Защитник "Наполи" Эльсеид Хисай был удален за вторую желтую карточку на 82-й минуте.
В другом субботнем матче действующий чемпион Италии "Ювентус" победил "Кальяри" со счетом 3:0.
В следующем туре "Наполи" дома сыграет с "Аталантой", "Верона" в гостях сыграет с "Кротоне". Оба матча пройдут 27 августа.