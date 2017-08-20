Румынка Халеп сыграет с испанкой Мугурусой в финале теннисного турнира в Цинциннати

ТАСС, 20 августа. Румынка Симона Халеп победила американку Слоан Стивенс в 1/2 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Цинциннати (призовой фонд - $2,5 млн).

Халеп, "посеянная" на соревнованиях под вторым номером, выиграла у соперницы в двух сетах со счетом 6:2, 6:1. Встреча продолжалась 56 минут.

В финале 21 августа румынка сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой (4), которая ранее победила первую "ракетку" мира Каролину Плишкову из Чехии - 6:3, 6:2.