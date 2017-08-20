Румынка Халеп сыграет с испанкой Мугурусой в финале теннисного турнира в Цинциннати

Путин посетит в Крыму молодежный образовательный форум "Таврида"Общество 20 августа, 0:09
Бердыев: "Рубин" потеряет много футболистов из-за финансового положения клубаСпорт 19 августа, 22:51
Реванш за Суперкубок: "Локомотив" обыграл "Спартак" в матче чемпионата РоссииСпорт 19 августа, 22:26
Нетаньяху рассчитывает встретиться с Путиным 23 августа в СочиМеждународная панорама 19 августа, 22:25
"Рубин" забил шесть безответных мячей в ворота "Анжи" в матче чемпионата РоссииСпорт 19 августа, 21:54
В Нижегородской области открыли звезду в честь полета экипажа Чкалова через Северный полюсОбщество 19 августа, 21:49
"Арсенал" проиграл "Сток Сити" во втором туре чемпионата АнглииСпорт 19 августа, 21:30
Минкультуры окажет финансовую поддержку фильму Сергея Саркисова "На Париж"Культура 19 августа, 20:53
Рыбус: "Локомотиву" стало легче играть против "Спартака" после удаления СамедоваСпорт 19 августа, 20:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 20 августа. Румынка Симона Халеп победила американку Слоан Стивенс в 1/2 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Цинциннати (призовой фонд - $2,5 млн).
Халеп, "посеянная" на соревнованиях под вторым номером, выиграла у соперницы в двух сетах со счетом 6:2, 6:1. Встреча продолжалась 56 минут.
В финале 21 августа румынка сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой (4), которая ранее победила первую "ракетку" мира Каролину Плишкову из Чехии - 6:3, 6:2.